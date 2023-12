È cambiato tutto, non è cambiato assolutamente nulla. O, forse sarebbe meglio dire, non è cambiato quasi nulla. Sono passati dieci anni da "Jingle Hoops", con ogni probabilità lo spot di Natale più bello mai prodotto dalla NBA. E quasi tutti i protagonisti dello spot sono ancora sulla cresta dell'onda, ancora impegnati a farci sentire il fruscio delle retine che in "Jingle Hoops" crea la più classica delle melodie natalizie. Steph Curry, all'epoca, non era ancora lo Steph Curry conosciuto da lì in poi, ma era già considerato l'uomo simbolo dei Golden State Warriors. James Harden era il deus ex machina degli Houston Rockets e Kevin Durant vestiva la maglia degli Oklahoma City Thunder e si apprestava a vincere il suo 4° (e ultimo) titolo di capocannoniere della NBA. Con loro, in campo a tirare, c'erano anche Derrick Rose, stella dei Chicago Bulls, MVP nel 2011 e alle prese con i drammatici infortuni che ne limiteranno fortemente la carriera, e Steve Nash, nel pieno del suo crepuscolo cestistico con i Lakers. Nessuno dei protagonisti di "Jingle Hoops" nel 2013 aveva ancora vinto un titolo NBA, nessuno tranne quello che irrompe verso la fine dello spot per tramutare l'alley-oop di Nash in una schiacciata. Non poteva infatti ovviamente mancare LeBron James, reduce dal repeat con gli Heat campioni 2012 e 2013 e, ieri come oggi, il volto della NBA, che riatterrato dopo il volo sopra il ferro chiude "Jingle Hoops" con la battuta a effetto: "Per favore: ditemi che le telecamere erano accese!".