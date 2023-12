Draymond Green: possibile rientro a metà gennaio?

Secondo quanto riportato da Adrian Wojnarowski di "ESPN", il giocatore starebbe procedendo spedito nel percorso di recupero stabilito in accordo con la NBA, l'associazione giocatori e gli Warriors dopo la sospensione a tempo indeterminato dello scorso 13 dicembre. Non ci sono ancora certezze circa le possibili tempistiche del suo rientro, ma l'orizzonte temporale potrebbe estendersi fino a metà di gennaio

Al momento è difficile ipotizzare la fine del periodo di sospensione a tempo indeterminato che la NBA ha imposto a Draymond Green dopo la terza espulsione stagionale collezionata contro i Phoenix Suns lo scorso 12 dicembre, ma stando a quanto riportato da Adrian Wojnarowski di "ESPN" il percorso di recupero dell'ala di Golden State procede spedito. Green sarebbe impegnato in una serie di incontri, alcuni dei quali in forma virtuale, previsti nel protocollo di rientro concordato tra il giocatore, il suo management, la dirigenza degli Warriors, l'associazione giocatori e la NBA. La presenza a questi incontri, tra i cui partecipanti ci sarebbero l'agente di Green Rich Paul, il GM di Golden State Mike Dunleavy Jr., il preparatore della squadra Rick Celebrini e rappresentanti della lega e dell'associazione giocatori, sarebbero parte integrante delle condizioni che il quattro volte campione NBA dovrà rispettare prima di scendere in campo. Nel frattempo a Green è concesso di allenarsi con i compagni, anche se le fonti citate da Wojnarowski danno come possibile un suo rientro a pieno titolo nella routine quotidiana della squadra a partire da inizio gennaio. Sempre secondo queste fonti l'ammontare complessivo delle gare saltate da Green dovrebbe aggirarsi tra 11 e 13, rendendo così probabile un suo ritorno sui parquet della NBA attorno a metà gennaio. La decisione finale, nonché il benestare al reintegro completo di Green nel roster di Golden State, spetterà comunque alla NBA. Per ora, ogni partita delle 7 fin qui saltate è cosata 153.941 dollari in salario decurtato all'ala degli Warriors.