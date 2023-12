31.8 punti, 4.8 rimbalzi, 6.8 assist, 1.4 recuperi, 57.7% dal campo e 41% da tre punti con l’83.3% ai liberi in 37 minuti di media . In altri momenti queste cifre nell’arco di cinque partite sarebbero valse il premio di giocatore della settimana, eppure nessuno in questo momento sta peggio di Cade Cunningham . Ancora una volta gli sforzi della prima scelta assoluta del Draft 2021 non sono serviti per interrompere una striscia di sconfitte che ha raggiunto proporzioni da record: con quella di questa notte in casa contro Brooklyn sono infatti 27 i ko consecutivi dei Pistons , che superano quindi le 26 dei Philadelphia 76ers del 2013-14 e dei Cleveland Cavaliers nel 2010-11 per diventare la squadra più perdente in singola stagione nella storia della lega . A salvarli dal primato storico ci sono ancora i Sixers del 2015 , che nell’arco di due stagioni persero ben 28 partite consecutive (10 per concludere il 2014-15 e le prime 18 del 2015-16), ma con una trasferta prevista sul campo della miglior squadra NBA, i Boston Celtics ancora imbattuti in casa (14-0), ci sono davvero poche speranze di evitare anche il 28° ko in fila .

Nessuno come Cunningham: 10 partite da almeno 30 punti e mai una vittoria

Cunningham le ha provate davvero tutte per evitare di arrivare a 27 già stanotte: dopo un primo tempo da soli 4 punti al termine del quale i Pistons sono riusciti ad andare sotto all’intervallo sprecando un vantaggio di 14 lunghezze accumulato a metà primo quarto, il leader di Detroit si è caricato la squadra sulle spalle realizzando 37 punti solamente nella ripresa, con una sua tripla dalla punta che aveva dato il +5 ai suoi a 8:10 dalla fine sul 97-92. I Nets però guidati da Mikal Bridges e Cam Johnson hanno chiuso la partita con un parziale di 26-15, portando i tifosi di casa a cantare di nuovo “Sell the team” nei secondi finali dell’ennesima sconfitta. I 41 punti di Cunningham — di cui 18 solamente nel terzo quarto — non rappresentano il suo massimo in carriera, fissato settimana scorsa ad Atlanta con 43, ma sono comunque a loro modo storici: mai nessun giocatore nella storia della NBA era uscito sconfitto da tutte le prime dieci gare da 30 o più punti della sua carriera. Avete capito bene: Cunningham ha sempre perso quando ha segnato almeno 30 punti. Probabilmente è anche per questo che dopo la partita ha alzato la voce in spogliatoio, esortando i compagni a "non abbandonare la nave che affonda". "Non ho cercato lati positivi, solo di essere realista. Non c’è niente di positivo nella situazione in cui ci siamo cacciati, perciò dobbiamo scavare a fondo e tirarcene fuori" ha detto dopo il match. "Non possiamo sfuggirne. È un peso che ci portiamo addosso ogni giorno, ovunque andiamo. La situazione è dura". A Boston nella notte tra venerdì e sabato, in casa contro Toronto in quella tra domenica e lunedì: ai Pistons e a Cunningham rimangono solo due opportunità per non diventare ufficialmente la squadra più perdente nella storia NBA.