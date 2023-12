I Pistons vincono soffrendo contro Toronto, e alla sirena finale il pubblico di Detroit esulta come se in palio ci fosse stato il Larry O'Brien Trophy. Dopo aver eguagliato il record ogni tempo con 28 sconfitte consecutive, Cade Cunningham e compagni hanno la meglio dei Raptors per 129-127 e l'urlo liberatorio dei tifosi di casa ne accompagna il rientro negli spogliatoi

Non è stato facile, perché i Raptors sono rimasti in partita fino all'ultimo possesso, ma questo era ampiamente prevedibile, alla fine però i Pistons ce l'hanno fatta a interrompere la tremenda striscia di sconfitte consecutive. Battendo Toronto per 129-127, i ragazzi allenati da Monty Williams hanno evitato di segnare un nuovo record negativo ogni tempo, superando con 29 partite perse di fila anche i disastrosi Philadelphia 76ers a cavallo tra le stagioni 2104-15 e 2015-2016. Sull'ultima rimessa Bojan Bogdanovic riesce ad afferare la palla, la sirena finale suona, Cade Cunningham, migliore in campo con 30 punti e 12 assist, si deve accovacciare per il misto di emozione e stanchezza che lo pervade, i giocatori dei Pistons si abbracciano e finalmente il pubblico di casa può far partire l'esultanza liberatoria. I tifosi di Detroit, esasperati al punto da aver chiesto la cessione della squadra da parte dell'attuale proprietà, gioiscono (quasi) come se avessero vinto un titolo. D'altronde l'ultima vittoria tra le mura amiche della Little Caesars Arena risaliva allo scorso 28 ottobre: un lunga, estenuante attesa infine ripagata.