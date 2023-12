La performance messa in campo nella vittoria 140-126 contro i Knicks (22 punti e 23 assist) lancia nella storia Tyrese Haliburton. Per la seconda partita consecutiva, infatti, il playmaker di Indiana ha chiuso con oltre 20 punti e oltre 20 rimbalzi. Prima di lui, nella storia della NBA, ci erano riuscite solo due leggende come Magic Johnson e John Stockton

GIà la prestazione di giovedì notte contro i Bulls (21 punti, 20 rimbalzi e zero palle perse) era stata sensazionale, ma a 48 ore di distanza Tyrese Haliburton si è addirittura superato, entrando nella storia del gioco. I 22 punti e 23 assist mandati a referto nella vittoria 140-126 contro New York mettono il nome del playmaker di Indiana accanto a quello di due autentiche leggende della NBA. Prima di lui, infatti, solo due giocatori erano riusciti a far registrare più di 20 punti e più di 20 assist in due partite consecutive: Magic Johnson (18 e 19 dicembre 1984) e John Stockton (1 e 3 marzo 1990). Un back-to-back straordinario, insomma, anche perché sommando assist e palle perse all'interno delle due gare, Haliburton (43 punti e 2 palle perse) ha fatto addirittura meglio di Magic (40 e 8) e Stockton (41 e 6). I 23 assist, però, gli sono serviti solo a eguagliare il record di franchigia, ora condiviso con Jamal Tinsley. Nel dopo partita, scherzando ma non troppo, Haliburton ha dichiarato "Non sapevo che 23 fosse il record di assist in una sola partita nella storia dei Pacers, altrimenti avrei sicuramente cercato anche il 24°".