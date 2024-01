A New Orleans nessuno è al sicuro se c’è in campo José Alvarado, non a caso soprannominato "Grand Theft" per i suoi "furti" di palloni arrivando alle spalle degli avversari dopo essersi nascosto. L'ultima vittima illustre è nientemeno che LeBron James, che nonostante il tentativo di Taurean Prince di proteggerlo con un blocco, non si è accorto dell’arrivo di Alvarado, che è riuscito a sorprenderlo anche nel secondo tempo. 8 punti, 3 rimbalzi, 4 recuperi e 2 stoppate alla fine per lui