Lakers ko a New Orleans, Phoenix vince coi Big 3

I Pelicans si prendono la rivincita della semifinale della NBA Cup, travolgendo i Lakers a cui non bastano i 34 punti di LeBron James. I Big Three di Phoenix Durant, Booker e Beal ne segnano 77 per superare Orlando e rilanciarsi in classifica, mentre Trae Young con 40 punti e 13 assist guida Atlanta alla vittoria su Washington. Successi comodi anche per Boston a San Antonio, Sacramento a Memphis e OKC in casa con Brooklyn