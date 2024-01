La caviglia destra sembra stare decisamente meglio, perché nella notte Joel Embiid non solo è tornato in campo per la sfida contro Chicago, ma ha addirittura dominato con una tripla doppia da 31 punti, 15 rimbalzi e 10 assist. La stella dei Sixers è così entrata nella storia della NBA: prima di lui solo Kareem Abdul-Jabbar e Wilt Chamberlain erano stati in grado di mandare a referto più di 30 punti e 10 rimbalzi per 14 partite consecutive

