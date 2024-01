HIGHLIGHTS NBA

Miami vince in casa dei Lakers, infliggendo ai gialloviola la nona sconfitta nelle ultime 12 partite. New Orleans piazza il colpo vincendo in casa della prima in classifica Minnesota, i Clippers vincono il big match contro Phoenix. OKC cade ad Atlanta nonostante i 33 punti di SGA, Doncic ne fa 41 in tre quarti contro Portland. Vincono ancora Toronto e New York coi nuovi acquisti, vittorie dopo un supplementare per Utah (Fontecchio 16) e dopo due overtime per Sacramento su Orlando (Banchero 43)