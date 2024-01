Un terzo quarto da 44-24 per Golden State sembrava aver deciso in favore dei californiani la sfida tra Warriors e Nuggets. E invece Nikola Jokic aveva altri programmi per la serata. L'ultimo MVP delle finali NBA ha coronato una prestazione da 34 punti, 10 assist e 9 rimbalzi segnando gli ultimi 5 punti della partita, prima impattando la gara a quota 127 con un canestro da 26 secondi dalla fine e poi iventandosi una tripla quasi da centrocampo per battere il cronometro e i poveri Warriors, che con 6:51 da giocare nel quarto quarto erano ancora sopra di 18. Per Denver si tratta della sesta vittoria esterna in fila (e l'undicesima in tredice gare disputate lontano dal Colorado): per Golden State, invece, un ko amaro - il quarto nelle ultime cinque gare - in una stagione che appare maledetta.