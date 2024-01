I Magic ritireranno la maglia numero 32 di Shaq

In occasione del 35° anniversario dalla nascita della franchigia, gli Orlando Magic ritireranno la maglia numero 32 di Shaquille O’Neal il prossimo 13 febbraio. Prima di Shaq i Magic non avevano mai ritirato la maglia a nessun giocatore della loro storia, mentre per il quattro volte campione NBA sarà la terza maglia ritirata dopo quella dei Los Angeles Lakers e dei Miami Heat

Per strano che possa sembrare, gli Orlando Magic sono arrivati alla 35^ stagione della loro storia e non hanno mai ritirato la maglia a nessun giocatore . L’astinenza però sta per finire: il prossimo 13 febbraio, proprio in occasione del 35° anniversario della franchigia, i Magic ritireranno la maglia numero 32 del loro giocatore più iconico, Shaquille O'Neal . "Quando qualcuno chiede chi sia stato il primo giocatore a mettere gli Orlando Magic sulla mappa, la risposta è semplice ed è Shaq " ha detto il CEO della franchigia Alex Martins. "Ha portato la nostra franchigia a nuove vette sia in campo che fuori, e la sua eredità si sente nella nostra organizzazione ancora oggi. A nome della famiglia DeVos [i proprietari della franchigia, ndr], siamo onorati di poter alzare il numero 32 di Shaquille sul tetto del Kia Center, dove rimarrà per sempre ".

Terza maglia ritirata per O'Neal dopo Lakers e Heat

Si tratta di una prima volta per i Magic ma addirittura della terza franchigia diversa che decide di onorare la carriera di uno dei giocatori più forti nella storia della pallacanestro. I Los Angeles Lakers infatti avevano ritirato la sua maglia numero 34 già nell’aprile del 2013, e tre anni più tardi anche i Miami Heat hanno fatto lo stesso con la 32. A differenza di quanto fatto a Los Angeles e a Miami, a Orlando Shaq non ha vinto nessun titolo ma ha comunque portato una franchigia appena nata alle prime Finals della sua storia nel 1995, appena tre anni dopo essere stato scelto alla numero 1 assoluta del Draft 1992 e dopo aver vinto il premio di Rookie dell’Anno, vantando quattro convocazioni in quattro anni per l’All-Star Game prima del controverso addio nell’estate del 1996. Nella storia della NBA solo Wilt Chamberlain ha visto il suo numero ritirato da tre franchigie diverse, anche se è possibile che LeBron James si unisca a loro al termine della sua carriera. La cerimonia avverrà dopo la partita interna dei Magic contro gli Oklahoma City Thunder, trasmessa in diretta negli Stati Uniti su TNT — emittente della quale Shaq è diventato volto negli ultimi anni. "Sono stati quattro anni grandiosi lì" ha detto O'Neal durante lo show "Inside the NBA" nel quale gli è stata data la notizia. "Volevo entrare in NBA e crearmi un nome. Voglio ringraziare la città di Orlando e l’organizzazione dei Magic. Lo apprezzo davvero molto".