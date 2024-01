Tre giocate, una più bella dell'altro, hanno impreziosito la serata da 27 punti, 9 rimbalzi e 5 stoppate del rookie francese dei San Antonio Spurs che come regalo per il suo 20° compleanno (festeggiato in campo) ha dovuto vedersela contro il n°34 dei Bucks. Il primo a riconoscere tutto il talento del n°1 dei texani a fine partita

Le cifre - pur ottime - non dicono neppure tutto. Al primo esame contro Giannis Antetokounmpo (per un problema alla caviglia Wembanyama aveva dovuto saltare la prima sfida tra Spurs e Bucks in programma lo scorso 19 dicembre), il rookie francese dei San Antonio Spurs ha letteralmente incantato, come ben testimoniato dai 27 punti mandati a referto e conditi anche da 9 rimbalzi e 5 stoppate. Ma oltre alle cifre, come detto, c'è di più: "Può segnare ogni volta che vuole. Gioca nella maniera giusta, per vincere. È un talento incredibile", ha sentenziato Antetokounmpo del suo rivale di serata alla sirena finale. Anche il greco è rimasto abbagliato dal talento intossicante del giovane giocatore degli Spurs (che ha festeggiato in campo il suo 20° compleanno): sul finire del secondo quarto forse la giocata più bella, un auto-assist al tabellone per andare a schiacciare dopo aver evitato il radoppio di marcatura di Antetokounmpo e Connaughton e aver staccato lontanissimo da canestro.

Ma non solo: nel terzo quarto è arrivato un canestro in contropiede che un giocatore di 224 centimetri non dovrebbe poter fare. Recupero, palleggio, palla dietro la schiena per evitare la rubata di Damian Lillard e schiacciata sulla testa niente meno che di Brook Lopez, che non è il miglior stoppatore della NBA solo perché davanti a lui c'è proprio Wembanyama (3.1 stoppate a sera per il francese, 3.0 per il centro di Milwaukee).

E a proposito di stoppate, quella rifilata addirittura a Giannis Antetokounmpo negli ultimi possessi dalle partita (con gli Spurs sotto di tre punti a 25 secondi dalla fine) è qualcosa che probabilmente rivedremo per anni, perché il greco n°34 dei Bucks attacca il francese con tutta la potenza di cui è capace, prova a spostarlo con un contatto deciso sotto canestro ma quando salta per andare a schiacciare viene rispedito al mittente dall'incredibile stoppata di Wembanyama. Che anche con giocate come questa si è meritato le parole di ammirazione di Antetokounmpo.