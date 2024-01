La notizia del ritiro dal basket giocato da parte di Goran Dragic risale a qualche giorno fa, ma ora arrivano i primi dettagli che riguardano la sua partita d'addio. L'evento, in programma il prossimo agosto a Lubiana, potrebbe trasformarsi in una sorta di All-Star Game con il meglio della pallacanestro europea e non solo. In campo, accanto allo sloveno, scenderanno MVP, campioni NBA e tanti ex compagni di squadra

GORAN DRAGIC DICE BASTA: L'EX MIAMI E PHOENIX SI RITIRA