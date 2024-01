Davvero "insolita" la partita di Nikola Jokic questa notte contro Detroit: in 25 minuti il due volte MVP ha tentato solo tre tiri (due a segno per 4 punti alla fine, suo minimo stagionale), concentrandosi sul fare tutto il resto: 7 rimbalzi, 16 assist e 5 stoppate, per una linea statistica mai vista prima in NBA con meno di 5 punti a referto. "Una linea statistica inusuale" ha commentato Jamal Murray, al suo massimo stagionale con 37 punti a referto