Nonostante i tanti problemi di infortuni che li stanno costringendo a giocare con una rotazione ridottissima, gli Orlando Magic rimangono aggrappati al quarto posto della Eastern Conference , primi in un "mini gruppo" che vede allo stesso record di 21 vittorie e 15 sconfitte anche i New York Knicks e i Cleveland Cavaliers, con gli Indiana Pacers e i Miami Heat a 20-15. Se ci sono riusciti però è per merito soprattutto di Paolo Banchero , che in questo inizio di 2024 sta vivendo il miglior momento della sua giovane carriera : nelle ultime sei gare disputate il rookie dell’anno sta viaggiando a 32.3 punti di media (quinto migliore in NBA, solo Giannis, Edwards, SGA e Doncic meglio di lui), 9.2 rimbalzi e 6.2 assist con percentuali stellari (46% dal campo, 45% da tre e 77% ai liberi su 11 tentativi a partita) nonostante le attenzioni delle difese siano tutte su di lui, complice l’infortunio alla caviglia di Franz Wagner. Nella storia della franchigia - dalla quale è transitato anche un certo Shaquille O'Neal, che vedrà presto ritirata la sua maglia numero 32 , la prima nella storia dei Magic - mai nessuno era riuscito a tenere quelle cifre lungo l'arco di sei partite.

Banchero non si ferma più: il pubblico canta "MVP" per lui

Banchero — autore del suo massimo in carriera da 43 punti contro Sacramento e della sua prima tripla doppia in carriera contro Denver in questo lasso di partite — questa notte ha realizzato la sua seconda prestazione da 35+10 consecutiva, firmando i primi sei punti del tempo supplementare contro gli Atlanta Hawks e chiudendo l’overtime con 8 contro i 5 realizzati da tutti gli avversari messi insieme. "È un vincente. Questo giovane uomo sta crescendo di partita in partita" il commento del suo coach Jamahl Mosley, mentre Banchero ha commentato così i cori di "MVP" arrivati dagli spalti durante il supplementare: "È un momento che sogni di vivere quando lo vedi in televisione, o anche quando segni abbastanza a NBA 2K. È surreale: vuoi concentrarti per segnare i liberi, ma quando tutta l’arena canta è difficile. Non li do per scontati: ringrazio tutti i tifosi dei Magic". Continuando di questo passo, continueranno a cantarlo ancora per molto tempo.