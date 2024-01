Non sembra davvero esserci pace per Ja Morant, che non ha fatto nemmeno in tempo a ritrovare la forma fisica ideale prima di veder terminare in largo anticipo la sua stagione. La stella dei Grizzlies era rientrata lo scorso 19 dicembre dopo la lunga squalifica comminatagli dalla NBA per i noti fatti accaduti fuori dal campo e sembrava aver dato una scossa alla squadra, che dopo un inizio di regular season a dir poco complicato aveva vinto 6 delle 9 partite disputate con Morant sul parquet. Sabato scorso, però, l'ex rookie dell'anno 2020 ha dovuto abbandonare l'allenamento di Memphis a causa di un forte dolore alla spalla destra, saltando anche la successiva partita contro Phoenix. Quella che sembrava una semplice sublussazione si è poi trasformata in un guaio ben più grave. Gli esami effettuati hanno infatti rilevato una lacerazione del labbro glenoideo superiore, al seguito della quale Morant dovrà essere operato. La notizia è stata diffusa direttamente dai Grizzlies con un comunicato ufficiale nel quale si specifica che l'infortunio subito costringerà il giocatore a saltare il resto dell'annata in corso. Per rivedere in campo Morant, che nelle 9 partite disputate dal rientro aveva mandato a referto 25.1 punti, 8.1 assist e 5.6 rimbalzi di media, occorrerà quindi attendere l'avvio della stagione 2024-25.