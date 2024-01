Darko Rajakovic è al suo primo anno da capo-allenatore di una franchigia NBA, ma di certo non gli manca la personalità né la voglia di prendere le difese della propria squadra . Dopo la sconfitta di questa notte sul campo dei Los Angeles Lakers, il coach dei canadesi si è presentato come una furia in conferenza stampa sfogando tutta la sua rabbia e la sua frustrazione per l’enorme disparità di liberi nel quarto periodo e l'arbitraggio in generale . Dopo i primi tre quarti in cui la contesa è stata equilibrata (13-11 il conto dei liberi in favore dei Lakers), nel quarto periodo i gialloviola hanno tentato 23 tiri liberi contro i soli due dei Raptors , per quanto sul conto finale pesino gli 8 tentati dai padroni di casa per fallo sistematico degli avversari nel loro tentativo di rimonta negli ultimi 24 secondi. Resta il fatto che il solo Anthony Davis ha tentato 14 liberi contro i 13 di tutti i Raptors messi assieme , chiudendo con 41 punti di cui 11/11 dalla lunetta nel quarto periodo, provocando la reazione scomposta di Rajakovic.

Rajakovic senza freni: "Se dovevano vincere loro, non ci saremmo neanche presentati"

"È scandaloso. Quello che è successo stasera è una completa st….a" ha detto furiosamente in conferenza stampa. "Questa è una vergogna per gli arbitri e per la lega che lo permette. 23 tiri liberi per loro e solo due per noi nel quarto periodo? Come si può giocare in questo modo? Capisco il rispetto per gli All-Star, ma anche noi abbiamo delle stelle in squadra. Come è possibile che Scottie Barnes, che è un giocatore calibro All-Star in questa lega, vada ogni singola azione al ferro con forza, senza simulare e senza cercare di lucrare fischi, e abbia solo due liberi in tutta la partita? Qualcuno può spiegarmelo?". Rajakovic ha ripetutamente sbattuto le mani sul tavolo per reiterare il suo messaggio, lanciando accuse pesanti che certamente gli costeranno una multa salata da parte della NBA: "Dovevano vincere loro stasera? Se le cose stanno così, avrebbero fatto prima a dircelo e non ci saremmo presentati. Potevano dare loro la vittoria. Quello che è successo stasera è stato ingiusto e non è la prima volta che ci succede. È da tutta la stagione che succede con Scottie, che sarà un All-Star e la faccia di questa lega. Come dovremmo giocare? Continuo a dire ai miei giocatori di essere professionali, di continuare a combattere e di pensare alla prossima. Ma quanto a lungo possiamo andare avanti così?". Un fallo in attacco fischiato a RJ Barrett ha cancellato la tripla del pareggio realizzata da Barnes a 24.8 secondi dalla fine, un fischio che ha fatto imbestialire i Raptors: "Non ci è stata data alcuna spiegazione: sono andati a rivederlo e hanno visto quello che hanno voluto vedere. Non hanno ascoltato quello che avevamo da dire, non vogliono stare ad ascoltare i giocatori" ha detto Rajakovic prima di abbandonare la conferenza stampa.