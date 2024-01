"Porzingis ha contestato il tiro di Mathurin in modo legale, con un po' di contatto incidentale con il braccio contestuale alla stoppata". Questo recita il 'Last Two Minute Report' pubblicato dalla NBA sull'ultima giocata della sfida tra Boston e Indiana, con gli arbitri che hanno invece fischiato fallo al lettone dei Celtics con la partita in parità. I liberi della vittoria segnati da Mathurin a 0.6 dalla sirena non dovevano quindi essere concessi. Sull'ultima azione la lega ha anche individuato un blocco irregolare di Myles Turner (su Derrick White) arrivato prima del tentativo di tiro di Mathurin. Sul fischio precedente, quello che ha forse fatto più discutrere, la NBA ha invece considerato corretta la decisione arbitrale. Parliamo del contatto tra Buddy Hield e Jaylen Brown, sul tiro del giocatore dei Celtics con 3.2 sul cronometro. Gli arbitri in campo avevano inizialmente fischiato il fallo della difesa, ma dopo l'instant replay avevano ribaltato la loro decisione. Secondo la lega facendo la scelta giusta, perché "il contatto con la testa di Brown è stato mimimo, e come dice il regolamento: 'il mero fatto che ci sia un contatto non significa necessariamente che ci sia un fallo'". Una valutazione che però aveva trovato molti contestatori, compreso LeBron James che ha sfogato il suo disappunto pubblicamente su Twitter.