Due squadre che vivono momenti molto diversi, Cleveland lanciata verso i playoff nonostante le tante assenze importanti a roster, Brooklyn in calo netto rispetto alla prima parte di stagione, si affrontano stasera sul parquet della Accor Arena di Parigi. Donovan Mitchell contro Mikal Bridges e insieme a loro molti altri talenti per una sfida da vivere in diretta dalle 20.00 su Sky Sport NBA con il commento in diretta di Alessandro Mamoli e Davide Pessina