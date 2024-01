Wemby piazza la prima tripla doppia in carriera

A Detroit, alla sua 31esima apparizione NBA, è arrivata la prima tripla doppia del rookie francese. Nella vittoria sui Pistons Wemby ha messo a referto 16 punti, 12 rimbalzi e 10 assist (alcuni davvero incredibili per un giocatore delle sue dimensioni, compreso uno con la palla in mezzo alle gambe del difensore). Il tutto in soli 21 minuti di utilizzo: si tratta della seconda tripla doppia 'più veloce' da quando esiste l'infrazione di 24" in attacco, dopo quella di Westbrook nel 2014 con la magoia di OKC