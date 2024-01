In teoria, per un un lungo di 2 metri e 16 non dovrebbe essere possibile segnare un canestro in appoggio correndo in contropiede, per di più con addosso le mani del difensore e senza nemmeno poter vedere il ferro. Già, in teoria, perché questo è esattamente ciò che ha combinato Chet Holmgren nella larga vittoria dei suoi Thunder contro i Blazers. Il rookie di OKC, che chiuderà con 19 punti la sua partita, segna in acrobazia e subisce anche il fallo di Jerami Grant