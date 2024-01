Da sempre la notte del Draft è una delle più impegnative della stagione, non solo per l’importanza che le scelte anno per il futuro delle 30 franchigie, ma anche per la lunghezza dell’evento in sé che varia tra le 5 e le 6 ore. La situazione però sta per essere rivoluzionata: secondo quanto anticipato da Adrian Wojnarowski di ESPN, manca solo l’ultima approvazione da parte dell’associazione giocatori per cambiare il formato del Draft, spalmando l’evento su due giorni invece che l’attuale uno. La novità potrebbe essere introdotta già quest’anno, con l’evento da dividere sulle date del 26 e 27 giugno con un giro per ciascuna serata (primo giro il 26, secondo il 27), rendendolo più "digeribile" da un punto di vista televisivo e soprattutto dando alle squadre più tempo per prendere decisioni su scambi e scelte. Da diverso tempo infatti le dirigenze si lamentano che il ritmo troppo frenetico del secondo giro (in cui tra le scelte ci sono solo due minuti invece dei 5 del primo giro) rende difficile concludere accordi e pianificare strategie, togliendosi quindi la possibilità di muoversi ulteriormente sul mercato.