A volte si tende a far corrispondere un’ottima prestazione individuale con le cifre scritte sul tabellino, ma non sempre i numeri raccontano la realtà — o almeno, non tutta la verità. Prendete il caso di Anthony Davis questa notte: il lungo dei Los Angeles Lakers è tornato a realizzare una tripla doppia, solo la seconda della sua carriera dopo quella firmata nel 2018 con la maglia dei New Orleans Pelicans, curiosamente sempre contro gli Utah Jazz come stanotte. Davis ha chiuso con 15 punti, 15 rimbalzi e 11 assist aggiungendo anche 4 stoppate nei quasi 40 minuti in cui è rimasto in campo, cifre che normalmente andrebbero elogiate, ma a cui fanno da contraltare anche il pessimo 5/21 nei tiri tentati dal campo e le 6 palle perse commesse, per un plus-minus finale di -12. Davis, soprattutto, non è riuscito a portare i Lakers al successo facendo le veci di LeBron James, fuori per un infortunio alla caviglia sinistra: forse è anche per questo che dopo il match è stato particolarmente duro nei suoi stessi confronti. "La colpa è tutta mia, non ho fatto il mio lavoro stasera" ha detto a seguito del match. "Tutto quello che ci capita ce lo facciamo da soli: le palle perse, la cattiva esecuzione, la nostra mancanza di attenzione ai dettagli ci ha portati a perdere quattro partite in fila. Eravamo riusciti a sistemare un po’ di cose e a vincere le ultime due, abbiamo dimostrato di poterlo fare nel corso della stagione, ma è difficile accettare il risultato quando ti fai così tanto male da solo. Quando sono le altre squadre a batterci, allora puoi accettare il risultato, ma così no".