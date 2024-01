Da Russell Westbrook a Damian Lillard, da Gilbert Arenas a un giovanissimo Chris Paul: sono molti i protagonisti di giocate speciali in una giornata speciale, per la NBA e non solo. In attesa che inizi lo spettacolo del MLK Day 2024 (live dalle 20.30 su Sky Sport NBA), ecco le azioni più spettacolari nella storia delle partite giocate durante la giornata in onore di Martin Luther King Jr.