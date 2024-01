HIGHLIGHTS NBA

I Lakers battono per la seconda volta consecutiva Oklahoma City, ringraziando i 52 punti della coppia Davis-James. Crollo clamoroso di Golden State che perde anche in casa di Memphis nonostante il rientro di Draymond Green. Joel Embiid torna dall'infortunio e trascina i Sixers alla vittoria sui Rockets così come Jimmy Butler a Brooklyn. Dallas batte New Orleans in volata, Atlanta ha la meglio su San Antonio. I Magic fanno il colpo in trasferta a New York e Detroit fa lo stesso sul campo degli Wizards