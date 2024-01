Curiosa defezione dell'ultimo minuto nella sfida tra Blazers e Nets, vinta dai padroni di casa con il canestro decisivo di Anfernee Simons. Il centro di Portland, atteso al rientro dopo 11 gare ai box per un problema al ginocchio, non è riuscito ad aver la meglio delle strade ghiacciate del suo quartiere e ha finito per non raggiungere mai il Moda Center

I Portland Trail Blazers aspettano da quasi un mese il ritorno sul parquet del loro centro, DeAndre Ayton. Fuori dal 23 dicembre, sembrava tutto pronto per il rientro in campo dopo 11 gare ai box, fermato da una tendinite al ginocchio destro. Ma Ayton al Moda Center non ci è mai arrivato. Secondo quanto riportato, infatti, il giocatore ha provato "per ore ad aver la meglio dello strato di ghiaccio che si era depositato sulle strade del suo quartiere", aiutato anche da alcune persone dello staff spedite appositamente per provare ad assistere Ayton - originario delle Bahamas e con un passato ai Suns, nel deserto dell'Arizona, non proprio abituato ai climi rigidi del nord-ovest americano - nella sua impresa di raggiungere l'arena. "Ma non c'è stato niente da fare", come testimoniato dal box score ufficiale della partita, che recita: DeAndre Ayton - NWT (Not With Team). Troppo freddo, avrebbe potuto aggiungere qualcuno.