Prima del via Anfernee Simons era in forse per la sfida contro Brooklyn: un'influenza rischiava di lasciarlo ai box. Invece ha finito per decidere la partita, siglando il canestro della vittoria a 0.2 secondi dalla fine. Coach Billups affida a lui il pallone decisivo: e il n°1 dei Blazers (autore di 20 punti alla fine) con un morbido floater condanna i Nets