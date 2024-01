L'annuncio dell'avvio delle indagini sulla presunta relazione di Josh Giddey con una ragazza minorenne era arrivato alla fine dello scorso novembre, ora il Dipartimento di Polizia di Newport Beach (California) ha rilasciato un nuovo comunicato in cui vengono rese note le risultanze delle indagini effettuate dai detective incaricati. "Dopo un esame attento e approfondito, abbiamo portato a termine l'indagine relativa alle informazioni circolate online che coinvolgevano Josh Giddey" si legge nel comunicato emesso ieri, "i nostri detective hanno esaminato tutte le informazioni disponibili e non sono stati in grado di rilevare alcuna attività criminale a carico del signor Giddey". Al momento, quindi, almeno dal punto di vista strettamente legale il caso nato dopo la comparsa di foto e informazioni online che ipotizzavano la relazione tra il giocatore degli Oklahoma City Thunder e una minorenne sembrerebbe essere molto vicino alla sua conclusione. Nel suo comunicato il Dipartimento di Polizia di Newport Beach ribadisce poi la volontà di voler comunicare le corrette informazioni che, come già ribadito nella fase d'avvio delle indagini, si accompagna alla necessità di tutelare i diritti, in primis quello alla privacy, della persone coinvolte.