Dejounte Murray lo ha rifatto. Dopo il canestro decisivo allo scadere contro Orlando, la stella di Atlanta ha segnato per la vittoria anche nella sfida interna contro gli Heat. E questa volta il livello di difficoltà è stato ancora più alto, con una clamorosa tripla a segno da oltre nove metri in faccia al difensore per il 109-108 a 2 secondi dalla fine. Dall'altra parte Miami non è riuscita a rispondere ed è arrivata la terza vittoria in fila per gli Hawks