"Non il risultato che speravamo, ma sono contento del mio debutto. La strada davanti è ancora lunga. Non mollare mai". Danilo Gallinari affida a X (ex Twitter) le parole per commentare il suo esordio in campo con la maglia dei Detroit Pistons, la peggior squadra della NBA (4 vinte, 38 perse dopo il ko contro Milwaukee) e la settima franchigia per cui è sceso in campo nella sua ormai lunga carriera NBA. Si dice contento, l'azzurro, e non potrebbe essere altrimenti, tanto dal punto di vista personale (perfetto al tiro nei 16 minuti trascorsi in campo: 1/1 dal campo, con una tripla, e 5/5 in lunetta), quanto dal punto di vista dello sforzo di squadra, con Detroit che a metà dell'ultimo quarto era ancora davanti nel punteggio contro i Bucks, la seconda miglior squadra della Eastern Conference.