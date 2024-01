I Memphis Grizzlies dello scorso anno con Morant & Co. hanno reso l'intervista post-partita dopo un'importante vittoria un rito collettivo (e non più individuale). Oggi i Thunder hanno ereditato questo "vezzo". Come dopo la vittoria su Minnesota: microfono per Shai Gilgeous-Alexander ma tutti i compagni alle sue spalle (con Jalen Williams che ripete: "M-V-P"). "Quando scendi in campo è più facile mettercela tutta se sai che ogni tuo compagno farò lo stesso", le parole del leader di OKC