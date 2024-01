KD piazza la giocata decisiva nella sfida vinta dai suoi Suns in casa con Chicago. Con la partita in parità Phoenix disegna uno schema dalla rimess per il numero 35, che si libera del difensore e - ben servito da Nurkic - segna il jumper vincente evitando con una prodezza il tentativo di stoppata di Caruso. Durant chiude a quota 43 punti e 8 assist, con 16/32 al tiro