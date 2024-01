Kevin Durant è reduce da una grande serata, con i 43 punti e il canestro della vittoria mandati a referto per i suoi Suns contro i Bulls. Quando nella conferenza stampa del dopo partita gli viene fatto notare che poco prima Joel Embiid ne ha segnati addirittura 70 di punti contro San Antonio, la stella di Phoenix quasi non riesce a crederci e non fa nulla per nascondere il suo stupore

