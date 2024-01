Con la maglia dei Sixers non ci era riuscito nemmeno il leggendario Wilt Chamberlain, autore di 100 punti in una partita quando la franchigia aveva ancora il nome di Philadelphia Warriors. Contro gli Spurs Joel Embiid ha mandato a referto 70 punti, suo massimo in carriera, tirando 24/41 dal campo. 59 dei 70 punti segnati dal camerunese erano arrivati già alla fine del 3° quarto, e nell'ultima frazione Embiid è andato a caccia del record storico

