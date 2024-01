Neanche 24 ore dopo il licenziamento di Adrian Griffin, i Milwaukee Bucks hanno già trovato una nuova guida tecnica. Secondo quanto riportato da ESPN, Doc Rivers è il nuovo allenatore della franchigia del Wisconsin, finalizzando un accordo per tornare in panchina dopo neanche sei mesi dalla fine della sua esperienza ai Philadelphia 76ers. Per Rivers, che finora era tornato a fare il commentatore per ESPN, già da dicembre aveva cominciato informalmente a collaborare con i Bucks, che gli avevano chiesto di fornire la sua consulenza a Griffin per guidarlo nella sua prima esperienza come capo-allenatore. Dopo che i suoi consigli evidentemente non hanno cambiato la situazione, la dirigenza dei Bucks ha deciso di sostituire l'allenatore rookie con un veteranissimo delle panchine NBA, capace secondo loro di dare una chance migliore di competere per il titolo al roster costruito attorno a Giannis Antetokounmpo e Damian Lillard. Rivers, 63 anni, comincia così la sua quinta esperienza da capo-allenatore dopo quelle a Orlando (dal 1999 al 2003), Boston (2004-2013), LA Clippers (2013-2020) e Philadelphia (2020-2023), coronate dal titolo vinto con i Celtics nel 2008 ma anche da numerose sconfitte cocenti ai playoff, di cui 10 sconfitte su 16 in gara-7 e tre eliminazioni con tre squadre diverse dopo essere stato sopra 3-1 in una serie di playoff.