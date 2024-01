Adrian Griffin licenziato (dopo 43 partite), squadra affidata a coach Joe Prunty (ad interim) e la ricerca del nuovo allenatore da condurre nel minor tempo possibile. Ma per colpa di un errore a NBA TV, in tanti per un momento hanno riportato l'assunzione di Doc Rivers ai Bucks come cosa fatta. Mentre invece le parti stanno ancora discutendo per trovare un accordo. La ricostruzione di quello che è avvenuto

Pochi minuti dopo la notizia del licenziamento da parte dei Milwaukee Bucks del loro allenatore, Adrian Griffin, il nome di Doc Rivers è iniziato a circolare come suo possibile (forse probabile) sostituto. Una scelta che poi è sembrata definitiva quando sul canale NBA TV è stato annunciato l'arrivo dell'ex coach dei Sixers, "confermato anche da CNN". Solo che invece CNN tale conferma non l'aveva mai data (anzi, non si era neppure interessata alla news della successione di Griffin sulla panchina dei Bucks) ma quando si è capito l'errore era ormai troppo tardi, e tutta una serie di altri media americani avevano ripreso e rilanciato l'avvenuta assunzione di Rivers a Milwaukee. Cosa che - va detto - è ancora fortemente probabile, perché le due parti sono tuttora in trattativa e potrebbero presto giungere a un accordo, ma la notizia ancora non c'è, e il corto-circuito mediatico invece rimane. Com'è potuto succedere? A NBA TV, evidentemente, è stato pre-registrato un segmento video da trasmettere a firma ricevuta e che invece, per sbaglio, è finito in onda quando di certo nella trattativa tra le parti ancora non c'è niente.