I Boston Celtics continuano la loro corsa di testa in questa stagione NBA. Quasi imbattibili in casa (20-1, sconfitti per la prima volta solo qualche giorno fa da Denver), sono invece proprio invincibili quando Tatum e Brown combinano per almeno 70 punti. L'ultima trasferta a Dallas lo ha ricordato, ma da quando i due campioni di Boston giocano assieme (ovvero dalla stagione 2017-18, l'ingresso di Tatum nella lega) il record in queste occasioni è chiarissimo: tredici vinte, zero perse. Riviviamo ogni gara