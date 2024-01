Partita carica di tensione e battibecchi tra due grandi rivali come Dallas e Phoenix, e non solo in campo. Nel terzo quarto di gioco infatti, mentre i Suns piazzavano il parziale decisivo, un tifoso degli ospiti con tanto di maglia di Booker ha provocato Doncic. "Luka, sei stanco? Porta il tuo c...o su un tapis tapis roulant!", le parole urlate dal tifoso e sentite dallo sloveno in campo. Doncic ha indicato il responsabile sugli spalti, e poco dopo l'uomo è stato allontanato dall'arena. Sotto i video dell'episodio