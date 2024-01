Quella tra Steph Curry e Sabrina Ionescu è una storia di amicizia e allo stesso tempo di rivalità che dura da anni. I due sono infatti in contatto stretto fin da quando la Ionescu era ancora al college a Oregon e si sono anche allenati insieme durante il blocco delle competizioni successivo alla pandemia da Covid-19 nella primavera del 2020. Nel rapporto di stima reciproca e d'affetto, però, non sono mai mancate le provocazioni. Come quella lanciata dalla stella delle New York Liberty dopo aver vinto la gara del tiro da tre punti all'All-Star Game della WNBA lo scorso luglio. In quell'occasione Ionescu aveva stabilito il record di punti segnati (37) in un round della gara, in precedenza detenuto in coabitazione a quota 31 da Tyrese Haliburton (2023) e proprio da Steph Curry (2021).