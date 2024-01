Nella NBA c'è un detto: "Next man up". Se un giocatore si fa male, ce n'è uno dietro pronto a salire di livello e prenderne il posto. Indiana e Memphis in questo momento della stagione stanno provando a farlo loro: i Pacers sono costretti a fare a meno del loro All-Star Tyrese Haliburton, ma ciò nonostante hanno vinto le ultime due partite battendo nientemeno che due squadre ambiziose come Philadelphia e Phoenix. I Grizzlies, invece, sono ancora più in emergenza, e nonostante abbiano perso uno dietro l'altro Ja Morant, Marcus Smart e Desmond Bane (per non parlare di Steven Adams e Brandon Clarke, fuori sin dall'inizio della stagione), non si sono dati per vinti e hanno vinto le ultime tre partite consecutive, confermandosi contro Toronto, Miami e Orlando, confermandosi come una grande squadra da trasferta (13-12 il record lontano da casa, solo 5-15 davanti al proprio pubblico). Il pronostico è quindi apertissimo tra le due squadre, con Indiana che vuole continuare la sua scalata alla Eastern Conference e Memphis non vuole mollare niente: appuntamento alle 21.30 in diretta su Sky Sport NBA con il commento di Alessandro Mamoli e Matteo Soragna.