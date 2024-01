Finale folle: Saddiq Bey salva Young e Atlanta

Finale emozionante tra Atlanta e Toronto, in una sfida potenzialmente decisiva per il torneo play-in a Est. Trae Young perde malamente il pallone e regala ai Raptors il canestro del vantaggio a 7 secondi dalla fine, poi sbaglia il tiro in avvicinamento per il controsorpasso. Per fortuna dei padroni di casa arriva Saddiq Bey, che schiaccia a rimbalzo d'attacco a 1.1 secondi dalla fine per mettere il punto esclamativo sul suo massimo stagionale da 26 punti e 13 rimbalzi, regalando un successo cruciale agli Hawks