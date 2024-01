Durante l'intervallo della sfida tra Celtics e Clippers, al TD Garden è andata in scena la classica sfida "tutti contro tutti" tra un gruppo di ragazzini. Uno in particolare però si è preso la scena: dopo una bella tripla di un suo avversario, negli ultimi 30 secondi della mini-partita il ragazzino in maglia numero 15 ha segnato praticamente da centrocampo e poi ha concluso un alley-oop in contropiede concludendo in acrobazia, facendo esplodere il pubblico sugli spalti e quelli sui social