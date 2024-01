La battaglia tra Denver e Milwaukee è ovviamente occasione di sfida per Nikola Jokic e Jamal Murray da una parte e Giannis Antetokounmpo e Damian Lillard dall'altra, e le stelle delle due squadre non deludono affatto. A decidere la partita, però, è una giocata difensiva di Aaron Gordon, che con 25 secondi sul cronometro e i Nuggets a +5 chiude la via verso il canestro proprio a Lillard e sigilla la vittoria 113-107 dei campioni NBA in carica

