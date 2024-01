L'australiano dei Nets era fuori dallo scorso 6 novembre per un problema alla schiena, e il suo ritorno sul parquet è andato oltre le aspettative. Nella vittoria casalinga dei Nets su Utah, Simmons ha sfiorato la tripla doppia in soli 18 minuti con 10 punti, 11 assist e 8 rimbalzi e un perfetto 5/5 dal campo. Numeri a parte a impressionare è stata la sua brillantezza fisica, con palle rubate, schiacciate e una grande stoppata in aiuto. Un grande segnale per coach Vaughn e i tifosi dei Nets