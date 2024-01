Del Rajon Rondo giocatore si erano perse le tracce da ormai un paio d'anni, perché dopo l'esperienza in maglia Cavaliers, con cui aveva chiuso la stagione 2021-22, l'ex Celtics e Lakers è sparito dai radar della NBA. Radar in cui è ricomparso domenica pomeriggio, purtroppo per una notizia non legata alla pallacanestro. Fermato dalla polizia della Contea di Jackson in Indiana per un'infrazione al codice della strada, nel veicolo guidato da Rondo sono state ritrovate un'arma da fuoco detenuta illegalmente e degli accessori correlati all'uso di droga, presumibilmente marijuana, entrambi ritenuti reati minori. Per il due volte campione NBA è scattato subito l'arresto, in particolare pare perché a seguito di una precedente vicenda legale collegata ad accuse di violenza verso una donna era scaturito nei suoi confronti un ordine restrittivo emesso nella nativa Louisville, Kentucky nel 2022. Rondo, che quindi non sarebbe nelle condizioni di possedere in via legale alcuna arma da fuoco, è poi stato rilasciato dietro al pagamento della cauzione.