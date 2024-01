Non è stata una serata facile, quella sul parquet dei Golden State Warriors, per Joel Embiid. In forse fino all'ultimo, l'MVP NBA in carica stringe i denti e scende in campo ma - dopo essere sembrato distante dai suoi normali standard (14 punti con 5/18 al tiro, dice il boxscore) - è costretto ad abbandonare i compagni dopo un contatto a terra con Jonathan Kuminga. Con poco più di 4 minuti ancora da giocare, il numero doppio 0 degli Warriors, nel tentativo di recuperare un pallone, "atterra" col peso del suo corpo sul ginocchio sinistro di Embiid, lo stesso che lo aveva tenuto lontano dai parquet nelle ultime due gare. "Ma l'infortunio di oggi - ha spiegato coach Nurse - non ha niente a che vedere con il dolore che lo ha fermato in precedenza". Il violento contatto con Kuminga, però, che potrebbe aver causato una iperestensione del suo ginocchio sinistro del centro di Philadelphia, non lascia per niente tranquilli i Sixers, tanto che Embiid è atteso a una risonanza magnetica per avere un'idea più chiara dei danni subiti.