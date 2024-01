Reduci dai 60 punti in due sul campo di Charlotte (32 di Brunson, 28 di DiVincenzo), la coppia di guardie del quintetto dei Knicks recita da protagonista anche contro Utah: DiVincenzo segna 9 triple e chiude con 33 punti, 29 (con 9 assist e nessuna palla persa) li aggiunge Brunson. Ma alla festa degli ex di Villanova partecipa anche Josh Hart, autore di una tripla doppia. E New York vola sempre più in alto a Est

Non c'è Julius Randle? Nessun problema: i New York Knicks sembrano aver trovato la loro "nuova" coppia preferita. Una coppia che si è formato ancora tanti anni fa, quando la NBA forse era solo un sogno, al college di Villanova, con la maglia dei Wildcats. Partono da lì le carriere ad alto livello di Jalen Brunson e Donte DiVincenzo, che oggi si ritrovano compagni di squadra (e di quintetto base) a New York e che nelle ultime due partite hanno letteralmente fatto impazzire i tifosi della Grande Mela. Alla super partita disputata sul campo di Charlotte - 60 dei 113 punti dei Knicks arrivati dalle loro mani, 32 per Brunson, 28 per DiVincenzo - ha fatto seguito il successo interno contro Utah, e i due ex-Villanova hanno fatto perfino meglio (trovando anche la complicità di un terzo giocatore con un passato ai Wildcats). Contro i Jazz Donte DiVincenzo è esploso per 33 punti, mandando a segno ben 9 triple (nuovo record in carriera) e aggiungendoci 5 rimbalzi, 4 assist e 4 recuperi, Jalen Brunson ha replicato con 29 punti e 9 assist (senza neppure una palla persa) ma si è fatto notare alla grande anche Josh Hart, che ha chiuso addirittura in tripla doppia con 10 punti, 10 assist e 10 rimbalzi.