Lillard: il ritorno a Portland è dolceamaro

L'attesa era di quelle importanti, anche perché la separazione della scorsa estate era stata dolorosa. Un po' a causa del dilungarsi delle trattative, che si erano protratte per lunghe settimane prima del colpo di scena che aveva portato Damian Lillard a Milwaukee nonostante la sua manifesta volontà di andare a Miami, e un po' perché undici anni insieme non si dimenticano così in fretta. E nella notte i tifosi dei Blazers hanno dimostrato di non aver dimenticato. Al suo primo ritorno a Portland con un'altra maglia, Lillard è infatti stato accolto con grande calore dal pubblico del Moda Center. Già prima del riscaldamento delle due squadre le prime file, così come gli spalti fino alle zone più remote del palazzetto erano gremite di cartelli che davano il bentornato al beniamino che per tante stagioni aveva deliziato tifosi e appassionati locali. All'annuncio dei quintetti, poi, quando è arrivato il turno di Lillard, tutto si è fermato per un minuto di autentica standing ovation. Non solo, poco dopo, al primo time out della partita, chiamato dalla panchina dei Blazers con 6:31 da giocare nel 1° quarto, dagli schermi presenti al Moda Center è partito un video celebrativo del decennio abbondante trascorso da Dame in Oregon. Ne è scaturita in modo quasi inevitabile una seconda standing ovation per quello che rimane, e con ogni probabilità rimarrà a lungo, il leader per punti segnati nella storia della franchigia. La serata sembrava quindi in qualche modo permeata da un'aria di festa. Festa che però sono stati proprio i ragazzi allenati ca coach Chauncey Billups a rovinare con una eccellente prestazione.