I Pistons accarezzano l'idea dell'impresa, perché di impresa si sarebbe trattato considerata la disastrosa stagione di Detroit, ma escono comunque sconfitti 128-121 da Cleveland. A trascinare gli ospiti è un Danilo Gallinari in grande serata, che uscendo dalla panchina manda a referto il suo massimo in stagione. Il tabellino dell'azzurro dice 20 punti in meno di 23 minuti giocati, tirando 6/8 dal campo e 4/4 da tre con anche 3 rimbalzi, 2 assist e una stoppata

TUTTI I RISULTATI E GLI HIGHLIGHTS DELLA NOTTE NBA