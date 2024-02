Nella notte c'è stato il ritorno di Damian Lillard a Portland, la sua prima apparizione in città dopo l'addio della scorsa estate. Lillard rimane il recordman di presenze con i Blazers tra i giocatori in attività, così come il suo nuovo compagno Giannis Antetokounmpo per i Bucks. Sono solo nove i giocatori ancora in attività ad avere più di 750 presenze con la stessa squadra, tra cui alcuni che la maglia non l'hanno davvero mai cambiata

IL RITORNO DOLCEAMARO DI DAMIAN LILLARD A PORTLAND